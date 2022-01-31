В Национальной полиции Украины объявили вечером 30 января о задержании группы лиц, планировавших на территории страны массовые беспорядки.
Подробности операции в ведомстве не раскрыли, однако анонсировали брифинг, в котором примут участие министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко. Брифинг начнется в 10 часов утра в понедельник, 31 января.
В последние месяцы вокруг Украины растет напряженность. Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.
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