Законом запрещается предоставлять географическим объектам названия, "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие Россию".
"Чтобы уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины"
В частности, речь идет о российских памятных местах, датах, событиях, деятелях, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.
Как считают украинские парламентарии, внесшие закон на рассмотрение Рады, его принятие призвано уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.
Закон вступит в силу через три месяца.
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