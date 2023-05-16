НАБУ подтвердило, что разоблачило "масштабную коррупцию в Верховном Суде", а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ.

Детали в бюро пообещали предоставить позже, но уже показали фото денег.

Как сообщает украинское издание "Фокус", 22 октября 2021 года Всеволод Князев был избрали новым главой Верховного Суда – наивысшей судебной инстанции в Украине. С 1 декабря того же года он приступил к выполнению обязанностей.

Таким образом, говорится в публикации "Фокуса", он стал не только представителем всех украинских судей и их интересов, но и первым защитником независимости судебной системы.

Ранее, 1 марта, Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор, вынесенный бывшей судье Кировского райсуда города Днепр. Ее признали виновной в вымогательстве и получении взятки в размере 30 тысяч долларов. Судья была приговорена к 10 годам лишения свободы. Несколькими днями ранее, 28 февраля, в Офисе генпрокурора сообщали, что на миллионной взятке попался кадровик Территориальной обороны.

Как сообщает агентство УНИАН, 25 апреля 2023 года, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в Житомирскую областную военную администрацию. По какому делу проходили следственные действия, не сообщалось.

Ранее следователи НАБУ приходили с обысками к председателю и чиновникам Харьковской ОВА. Сообщалось, что дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства.