Решение о введении персональных санкций против ряда российских физических и юридических лиц СНБО принял в пятницу 20 августа. В списке физических лиц только один человек — Денис Пушилин, глава непризнанной Донецкой республики.
В списке юридических лиц — 12 компаний. В их числе издатель газеты «Ведомости» «Бизнес ньюс медиа», «Московский комсомолец», ООО «Наше завтра», «Новинфо», «Лайт-Принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс». Кроме того, в список вошли Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», акционерное общество «ТРК-3» и «Ростелеком».
Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение использования сетей, а также блокировку интернет-ресурсов. Указ вступает в силу со дня подписания.
В июне Зеленский ввел санкции против нескольких российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпром), крупных российских СМИ («Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть») и нескольких авиакомпаний («Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россия»). Под санкции также попали чиновники и бизнесмены — глава Ростеха Сергей Чемезов, бывший глава «Русала» Олег Дерипаска, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин и Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.
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