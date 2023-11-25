В Украине вспоминают жертв Голодомора

"Мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить современные преступления", - говорится в заявлении, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским в Telegram в субботу, 25 ноября, - День памяти жертв Голодомора.

"Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина выстоит. Украина не угаснет. Украина сохранит себя и правду", - указал лидер страны, защищающейся с 24 февраля 2022 года от российской агрессии.

По словам Зеленского, украинцы "с глубокой грустью и уважением" чтят память миллионов своих соотечественников, погибших во время Голодомора. При этом он выразил благодарность всем государством, которые "признали Голодомор преступлением против людей, против Украины".

Борьба Киева за признание Голодомора геноцидом украинцев