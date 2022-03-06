Вторая попытка вывести мирных жителей осажденного российскими войсками украинского города Мариуполь по гуманитарному коридору провалилась. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК). В районе боевых действия наблюдаются "ужасающие сцены человеческих страданий".

Как уточняется в сообщении, эвакуированы должны были быть около 200 тысяч человек. Неудачные попытки вчера и сегодня показали, что между сторонами конфликта нет детально проработанного и действующего соглашения, констатирует МККК.

О том, что попытка эвакуации жителей Мариуполя сорвалась, в тот же день сообщил в своем Telegram-канале и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Ожидалось, что мирные граждане смогут покинуть Мариуполь между 10.00 и 21.00 местного времени, когда российские войска должны были прекратить обстрел.

О срыве мариупольской эвакуации в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил и Владимир Путин, возложивший ответственность за это на украинскую сторону.

Срыв эвакуации 5 марта

Накануне, 5 марта, Минобороны РФ объявило о прекращении огня в Мариуполе и Волновахе и открытии гуманитарного коридора с 8.00 утра по среднеевропейскому времени. В свою очередь в Украине обвинили российскую армию в нарушении режима прекращения огня и срыве эвакуации. Администрация Мариуполя объявила о ее переносе, заявив о продолжении обстрелов города.

В конце субботы глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал в Telegram, что удалось эвакуировать около 400 жителей Волновахи и окрестных населенных пунктов.