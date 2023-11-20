В Украине в зоне боевых действий находятся более 5000 женщин-военнослужащих

 
Украинская правда
ФОТО: Vida Press

По состоянию на октябрь 2023 более 62 000 женщин являются частью Вооруженных сил Украины. Это составляет 7,3% от общего количества войск, сообщает Military Media Center.

43479 женщин являются военнослужащими. Среди всей численности военнослужащих они составляют 5,3%.

Военнослужащие распределены следующим образом:

офицеры – 7709 (6,6% от общего количества);
сержантский состав – 11 732 (6,6%);
солдаты – 22 704 (4,4%);
курсанты – 1334 (18,1%).

18583 женщин являются гражданским персоналом, что составляет 48,2% от всего состава.

На руководящих должностях в ВСУ находятся 5160 женщин, а статус участника боевых действий получили 13487 военнослужащих.

В настоящее время в районе боевых действий находятся более 5 тысяч женщин.

Для сравнения, в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составила 49926, из них 16557 были военнослужащими.

"В настоящее время на поле боя в Украине мы имеем наибольшее количество женщин в новейшей мировой истории. Они проявляют себя не только как хорошие военные финансистки или врачи, но и как смелые военнослужащие, преданно защищающие свою Родину", - отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова .

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