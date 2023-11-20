В Украине в зоне боевых действий находятся более 5000 женщин-военнослужащих

43479 женщин являются военнослужащими. Среди всей численности военнослужащих они составляют 5,3%.
Военнослужащие распределены следующим образом:
офицеры – 7709 (6,6% от общего количества);
сержантский состав – 11 732 (6,6%);
солдаты – 22 704 (4,4%);
курсанты – 1334 (18,1%).
18583 женщин являются гражданским персоналом, что составляет 48,2% от всего состава.
На руководящих должностях в ВСУ находятся 5160 женщин, а статус участника боевых действий получили 13487 военнослужащих.
В настоящее время в районе боевых действий находятся более 5 тысяч женщин.
Для сравнения, в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составила 49926, из них 16557 были военнослужащими.
"В настоящее время на поле боя в Украине мы имеем наибольшее количество женщин в новейшей мировой истории. Они проявляют себя не только как хорошие военные финансистки или врачи, но и как смелые военнослужащие, преданно защищающие свою Родину", - отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова .