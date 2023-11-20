В Украине в зоне боевых действий находятся более 5000 женщин-военнослужащих

43479 женщин являются военнослужащими. Среди всей численности военнослужащих они составляют 5,3%.

Военнослужащие распределены следующим образом:

офицеры – 7709 (6,6% от общего количества);

сержантский состав – 11 732 (6,6%);

солдаты – 22 704 (4,4%);

курсанты – 1334 (18,1%).

18583 женщин являются гражданским персоналом, что составляет 48,2% от всего состава.

На руководящих должностях в ВСУ находятся 5160 женщин, а статус участника боевых действий получили 13487 военнослужащих.

В настоящее время в районе боевых действий находятся более 5 тысяч женщин.

Для сравнения, в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составила 49926, из них 16557 были военнослужащими.