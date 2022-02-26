В Украине сообщают о 3500 погибших российских военных. Минобороны РФ до сих пор не сообщало о потерях

”По состоянию на сегодняшнее утро имеем более 3,5 тысяч погибших россиян и имеем чуть меньше 200 пленных”, — сказал Подоляк в эфире телеканала ”Рада”.
Министерство обороны России не сообщало о погибших военных. Хотя в социальных сетях уже распространяют информацию о погибших солдатах.
Ночью 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения. Более свежей информации найти не удалось.
В результате российского вторжения в Украину погибли как минимум 25 мирных жителей, еще 102 получили ранения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Организации объединенных наций.
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