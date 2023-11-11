В Украине сняли препятствие для демонтажа памятников Пушкину

Кабинет министров Украины принял решение об изъятии из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятник поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте, памятник большевику Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, а также могилы генерала армии Николая Ватутина в Мариинском парке в Киеве. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" вечером в пятницу, 10 ноября.

Отмечается, что из реестра изъяли также памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Михаилу Воронцову в Одессе, полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне, памятник "Украина - освободителям" в Ужгороде и мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

После изъятия того или иного памятника из реестра становится возможным его демонтаж.