В Украине сменится министр обороны. Чем известен Рустем Умеров

Одним из главных своих достижений на посту министра обороны Украины Алексей Резников называл смену парадигмы мышления западных партнеров Киева.
Когда он приехал в Вашингтон за несколько недель до вторжения и просил передать Украине ЗРК Stinger для борьбы с российской авиацией, ему отвечали: "Нет, Алексей, это невозможно".
Спустя полтора года в украинском наступлении принимают участие западные танки, а передача ВСУ современных истребителей — лишь вопрос времени.
Впрочем, как раз по этому пункту в последнее время в окружении президента Зеленского Резникова все чаще критиковали: система западных поставок оружия в Украину так и не налажена до конца, и виноват в этом не только Запад.
В отношениях между Резниковым и Офисом президента Украины за эти полтора года вообще, похоже, накопилась определенная доля взаимной усталости. Юрист Резников давно сигнализировал о готовности уйти на более понятную ему должность министра юстиции.
Тем не менее, нынешнюю кадровую ротацию сложно назвать технической. Она происходит под аккомпанемент скандалов с закупками для воюющей армии, которые проводились Министерством обороны. Сам Резников все обвинения последовательно отрицал.
По всей вероятности, после отставки с должности министра Алексей Резников возглавит посольство Украины в Великобритании.
Однако если это назначение состоится до вердикта правоохранителей о том, имели ли место злоупотребления при закупке продовольствия и зимнего обмундирования, это в глазах многих украинцев станет плохим прецедентом, показывающим, что власть во время войны расставляет приоритеты неправильно.
Гражданский министр обороны
В воскресном обращении Владимир Зеленский назвал имя сменщика Резникова — это глава Фонда госимущества Украины Рустам Умеров, кандидатуру которого на этой неделе рассмотрит Верховная рада. 41-летний Умеров — не то, чтобы совсем неизвестный, но и чересчур публичным его не назовешь.
Умеров — экономист по образованию, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе, параллельно был деятелем Меджлиса крымскотатарского народа и ассистентом его лидера Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности.
В 2019 году избрался в парламент от партии "Голос" певца Святослава Вакарчука, был автором и соавтором десятков законопроектов — от раздражавшего Кремль закона "О коренных народах Украины" до защиты прав медиков во время пандемии.
После российского вторжения Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с Россией и, как писали западные СМИ, мог быть отравлен на тех переговорах (сам он это отрицал).
Умеров занимался обменом пленными: это он летал в Саудовскую Аравию во время сложного обмена осенью прошлого года. Находился он там уже в ранге главы Фонда госимущества Украины — на эту должность он был назначен в сентябре 2022 года.
Невоенное прошлое Умерова не должно смущать. Во-первых, это является обычной практикой для стран НАТО, присоединиться к которым стремится Украина. Во-вторых, с самого начала большой войны в Украине была создана система, когда воюет Генштаб, а Минобороны обеспечивает логистику войны, принимает политические и хозяйственные решения, обеспечивающие войну, но точно не лезет "помогать" генералам проводить атаки и организовывать оборону.