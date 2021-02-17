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Украина продлила карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 30 апреля. Такое решение было принято на заседании правительства, - передает агентство "Униан".
В Украине продлили карантин на два с половиной месяца
© Zuma Press / Scanpix

Также страна вернется к адаптивной модели карантина, когда регионы будут распределены по четырем зонам исходя из уровня эпидемиологической ситуации: зеленому, желтому, оранжевому и красному. В зависимости от категории на территории той или иной области будут устанавливаться ограничения.

"Решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут с ним ознакомиться, подготовиться", — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что уровень ограничений, который действует сейчас по всей стране, соответствует желтой зоне с некоторыми послаблениями. "Желтый" уровень будет базовым для всей страны, пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня. Это те ограничения, которые действуют на сегодняшней день с некоторыми послаблениями", — рассказал министр (цитата по "Интерфакс-Украина").

О намерениях продлить карантин в стране до 30 апреля Шмыгаль сообщал еще в начале февраля.

Украина ввела карантин 12 марта 2020 года. Были запрещены массовые мероприятия с числом участников более 200, не допускались зрители на спортивные соревнования, было временно ограничено посещение школ, детских садов и других учебных заведений.

В течение года власти ослабляли ограничения или ужесточали их в зависимости от эпидемиологической ситуации. В начале этого года в стране ввели жесткую форму карантина, во время которой закрылись кафе, бары и рестораны (им разрешили работать навынос и на доставку), приостановили работу рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения. Помимо этого, временно прекратили работу школы и вузы.

Степанов тогда пояснял введение таких мер сезонными вспышками заболеваемости ОРВИ и гриппом, и необходимостью сдержать распространение коронавируса на этом фоне.

С 24 января 2021 года страна вернулась к более мягким ограничениям. Карантин должен был действовать до 28 февраля, но теперь его продлили до 30 апреля.

За все время пандемии COVID-19 на Украине заболели 1,28 млн человек, умерли 24,6 тыс.

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УНИАН
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