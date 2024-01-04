В Украине при попытке сбежать в Венгрию задержали 12 мужчин

В Украине недалеко от границы с Венгрией задержали 12 мужчин, которые пытались незаконно перейти границу, сообщила государственная пограничная служба страны в среду, 3 января.

При попытке пересечения границы мужчин пытались скрыться, заметив пограничников. Те в свою очередь открыли предупредительный огонь. Кроме того, была установлена личность посредника, помогавшего в переходе границы. Ему мужчины заплатили по 12 тысяч гривен (290 евро) каждый, говорится в сообщении ведомства.