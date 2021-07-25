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Три депутата вынесли на рассмотрение Верховной рады предложения об изменениях в закон, предполагающих автоматическую утрату гражданства Украины "в случае добровольного приобретения" паспорта РФ, пишет DW.
ES užsienio reikalų ministrai aptars rusiškų pasų išdavimą Rytų Ukrainos gyventojams
ES užsienio reikalų ministrai aptars rusiškų pasų išdavimą Rytų Ukrainos gyventojams
© Itar-Tass / Scanpix

В украинскую Верховную раду внесли предложения об изменениях в закон "О гражданстве Украины", предполагающие его автоматическую утрату "в случае добровольного приобретения" паспорта РФ. Об этом в субботу, 24 июля, передало агентство "Українські Новини".

Текст законопроекта и сопроводительные документы зарегистрированы 23 июля. Авторами инициативы выступили депутаты Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность"), Наталья Пипа ("Голос") и Оксана Савчук (внефракционный законодатель).

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Текст законопроекта не обнародован, однако в уведомлении на официальном портале Рады Россия называется "государством-агрессором".

В декларации чиновников Украины включат графу о наличии гражданства других стран

До этого, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Согласно этому решению предполагается внести в декларации украинских чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

Козак: Гражданство РФ получил почти 1 млн украинцев

Между тем заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, который с начала минувшего года курирует тематику российско-украинских отношений, сообщил 20 июля, что с 2016 по 2020 годы гражданство России получил почти 1 млн украинцев.

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Deutsche Welle

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