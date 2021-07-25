В украинскую Верховную раду внесли предложения об изменениях в закон "О гражданстве Украины", предполагающие его автоматическую утрату "в случае добровольного приобретения" паспорта РФ. Об этом в субботу, 24 июля, передало агентство "Українські Новини".

Текст законопроекта и сопроводительные документы зарегистрированы 23 июля. Авторами инициативы выступили депутаты Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность"), Наталья Пипа ("Голос") и Оксана Савчук (внефракционный законодатель).

Текст законопроекта не обнародован, однако в уведомлении на официальном портале Рады Россия называется "государством-агрессором".

В декларации чиновников Украины включат графу о наличии гражданства других стран

До этого, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Согласно этому решению предполагается внести в декларации украинских чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

Козак: Гражданство РФ получил почти 1 млн украинцев

Между тем заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, который с начала минувшего года курирует тематику российско-украинских отношений, сообщил 20 июля, что с 2016 по 2020 годы гражданство России получил почти 1 млн украинцев.