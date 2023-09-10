В Украине погибли волонтерs гуморганизации Road to Relief

В Донецкой области волонтеры гуманитарной организации Road to Relief попали под российский обстрел, в результате чего погибли два человека, сообщила Road to Relief в своем Instagram в воскресенье, 10 сентября.

Волонтеры утром 10 сентября выехали из Славянска в сторону Бахмута. В машине было четыре человека. "Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась", - сообщили в организации.

В результате погибли волонтер из Канады Энтони Игнат и волонтер из Испании Эмма Игуаль. Ее гибель подтвердили министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет газета El Mundo. Тяжелые осколочные ранения и ожоги получили волонтеры из Германии и Швеции Рубен Мавик и Йохан Матиас Тир. Сейчас они находятся в больнице.