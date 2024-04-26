В Украине по делу о коррупции арестован министр аграрной политики

Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее на этой неделе заявило, что бывший глава аграрного комитета Верховной Рады, действующий министр, мог участвовать в незаконном присвоении государственной земли стоимостью около 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов) и в попытке получить другой земельный участок ещё на более чем 190 миллионов гривен ($5 млн).

По версии следствия, подозреваемые могли завладеть земельными участками в период с 2017 по 2021 год. Сам Николай Сольский заявил, что речь идёт о периоде, когда он был адвокатом и не занимал ни должность министра аграрной политики, ни пост председателем комитета Рады. Он также отметил, что дело "относится к спору между государственными предприятиями и физлицами, в частности, военнослужащими-участниками боевых действий на востоке Украины за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом".