В Украине перенесли День победы на 8 мая

Перенести празднование победы над нацизмом предложил президент Владимир Зеленский. Выступая с речью ко Дню победы в 2023 году, он отметил, что "именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира", и что "это чистая история, без идеологических примесей". Тогда же Зеленский подписал указ о том, что 9 мая в Украине "вместе со всей свободной Европой" будут отмечать День Европы.
Что отмечают 9 мая в Европе и в России
Европейский Союз отмечает праздник единства - День Европы - 9 мая. В этот день в 1950 году французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с речью, в которой предложил Франции и Германии - двум странам с многовековой историей войн - объединить производство угля и стали. Декларацию Шумана принято считать первым шагом в создании Европейского Союза.
В России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане 9 мая отмечают День победы над нацизмом. До последнего времени в этот день он отмечался и в Молдове. Однако 25 мая правящая в стране партия "Действие и солидарность" (PAS) предложила переименовать праздник и перенести его на 8 мая. Согласно законопроекту, который включен в повестку дня парламента, праздник "День Победы и памяти героев, павших в боях за независимость Родины" будет заменен праздником "День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне", который предлагается отмечать 8 мая.
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