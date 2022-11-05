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В Украине отключились 1300 терминалов спутниковой связи Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
В Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием
© Reuters / Scanpix

Отключение произошло 24 октября и коснулось терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в боевых операциях. По данным CNN, украинские военные платили по 2500 долларов в месяц за каждый из 1300 терминалов Starlink. К сентябрю общие траты выросли до 20 миллионов долларов, и военные больше не смогли оплачивать работу терминалов.

Как пишет CNN, в начале октября Минобороны Украины обратилось к британским военным с просьбой оплатить счет за месяц в размере 3,25 миллиона долларов. "Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения", – заявил телеканалу британский чиновник.

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В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, несмотря на финансовые потери компании.

Источник CNN в Пентагоне отметил, что, несмотря на заявление Илона Маска о готовности предоставлять Украине услуги Starlink бесплатно, ведомство и SpaceX продолжают переговоры о финансировании проекта. "Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить", – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона CNN.

Starlink активно пользуются украинские военные для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. Неизвестно, сколько именно терминалов используют украинские военные, но отключенные 1300 терминалов составляют значительную часть, отмечает CNN.

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Радио Свобода

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