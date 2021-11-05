В Украине остановлена работа более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Об этом сообщил в эфире телеканала "Наш" вечером в четверг, 4 ноября, депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

"У нас… действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37", - сообщил Крулько, отметив, что половина энергоблоков не работают из-за нехватки топлива.

Иван Крулько выразил опасение в том, что из-за нехватки электроэнергии в стране могут начаться веерные отключения, в том числе в больницах.

Остановка поставок угля из РФ

С 1 ноября Россия решила прекратить поставки энергетического угля Украине. В Минэкономразвития РФ эту меру объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. Однако поставки других марок угля Украине продолжатся, указали в ведомстве.

Между тем украинское министерство энергетики сообщило, что гарантированные запасы угля на государственных ТЭС страны, которые в норме должны составлять 150,5 тысяч тонн, ниже этого показателя на 50 тысяч тонн, то есть на треть. По данным министерства, последние два месяца на государственных ТЭС работает лишь самое необходимое оборудование.

Дефицит угля в Украине наблюдается с минувшего лета из-за аномального падения цен на электроэнергию.