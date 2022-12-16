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Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Сообщается о пуске российскими военными крылатых ракет.
В Украине объявлена воздушная тревога: взрывы в Киеве, Харьков без света
© Reuters / Scanpix

СМИ и главы администраций ряда регионов Украины, в том числе Киевской, Полтавской, Днепропетровской областей сообщают о работе систем ПВО.

Взрывы были слышны в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в объекты в Деснянском и Днепровском районах города. Глава Харьковской областной администрации сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Харькове. Город полностью остался без электричества, как и Полтава. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге, Днепре и Виннице.

Речь идёт об очередной массированной российской ракетной атаке по объектам энергетики. Последний подобный удар по многим областям Украины наносился 5 декабря. 11 декабря была совершена целенаправленная атака беспилотников на Одессу.

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Радио Свобода
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