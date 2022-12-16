В Украине объявлена воздушная тревога: взрывы в Киеве, Харьков без света

СМИ и главы администраций ряда регионов Украины, в том числе Киевской, Полтавской, Днепропетровской областей сообщают о работе систем ПВО.

Взрывы были слышны в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в объекты в Деснянском и Днепровском районах города. Глава Харьковской областной администрации сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Харькове. Город полностью остался без электричества, как и Полтава. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге, Днепре и Виннице.

Речь идёт об очередной массированной российской ракетной атаке по объектам энергетики. Последний подобный удар по многим областям Украины наносился 5 декабря. 11 декабря была совершена целенаправленная атака беспилотников на Одессу.