В Украине объявлена воздушная тревога. Россия выпустила ракеты

Энергетическая компания ДТЭК в связи с угрозой удара по объектам инфраструктуры превентивно начала отключать электроснабжение в ряде областей, в том числе в Киеве.
В ночь на 10 февраля, как сообщается, были нанесены удары по Запорожью и Харькову. Использовались в том числе дроны "Шахед". По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе "зафиксировано 17 вражеских "прилетов"". По его словам, это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры, о жертвах не сообщается.
Россия в последние несколько месяцев с интервалами примерно в 10-14 дней наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Ударам подвергаются, как правило, объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего по всей стране происходят отключения электроэнергии. Несмотря на ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, полностью вывести её из строя в результате ударов не удалось.
Хотя российские власти и заявляют, что удары не наносятся по гражданским объектам, были случаи гибели людей в результате попадания ракет или их обломков в жилые дома. Больше всего жертв среди мирного населения - более 40 - было в январе в городе Днепр, когда в результате попадания ракеты был разрушен целый подъезд многоэтажного дома.
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