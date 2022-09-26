Ранее в этом месяце украинские военные в ходе контрнаступления вытеснили российские силы из этого района.

Птицеферма расположена примерно в двух километрах от границы, и российские войска прятали в местном ангаре танки.

Украинские власти говорят, что в братской могиле обнаружено около 100 тел, однако, как отмечает агентство Франс Пресс, непонятно, как они вели подсчет. Дело в том, что предполагаемое место захоронения находится в пределах досягаемости российской артиллерии, а группам по разминированию еще предстоит проверить этот район на наличие мин или неразорвавшихся снарядов.

Поэтому криминалисты не смогут провести полноценное расследование, пока район не будет очищен.

По словам Людмилы Вакуленко, главы администрации Казачьей Лопани, украинские силы впервые попытались отбить этот район в апреле, но контратака была отражена россиянами, в результате погибло много людей.

"Мне солдаты, приехавшие в наше село, сказали, что видели захоронение солдат, но не назвали количество", - сказала она.

По словам Вакуленко, военные подозревают, что в могиле могут быть тела тех, кто числится пропавшим без вести. Там также могут быть погибшие российские военные и убитые местные жители.

В воскресенье президент Владимир Зеленский в интервью Си-би-эс сообщил, что Украина обнаружила еще две братские могилы с сотнями людей, но неясно, имел ли он в виду Казачью Лопань.

23 сентября в освобожденном городе Изюм Харьковской области закончили эксгумацию массового захоронения убитых жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.