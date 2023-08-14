14 августа 2023 г. 11:20

В Украине на волю выпустили птенцов ушастой совы, которых пехотинцы спасли от обстрелов

 
Украинская правда
ФОТО: Facebook
Птенцов ушастой совы, которых спасли украинские бойцы морской пехоты, выпустили на свободу. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Птенцов спасли воины 35-й отдельной бригады морской пехоты еще в июле. Их подобрали среди сваленных деревьев после ракетного обстрела россиян.

Тогда совята были маленькими и нуждались в бережном уходе.

"Одному из совят бойцы дали имя Стич в честь своего собрата с позывным Стич, героически погибшего в войне с российскими оккупантами" , - говорит директор.

В зоопарк их доставил боец ​​с позывным "Гагарин".

Долгое время в Одессе за совятами ухаживали и готовили к самостоятельной жизни. Теперь они были отпущены в дикую природу.

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Украинская правда
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