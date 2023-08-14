В Украине на волю выпустили птенцов ушастой совы, которых пехотинцы спасли от обстрелов

Птенцов спасли воины 35-й отдельной бригады морской пехоты еще в июле. Их подобрали среди сваленных деревьев после ракетного обстрела россиян.

Тогда совята были маленькими и нуждались в бережном уходе.

"Одному из совят бойцы дали имя Стич в честь своего собрата с позывным Стич, героически погибшего в войне с российскими оккупантами" , - говорит директор.

В зоопарк их доставил боец ​​с позывным "Гагарин".