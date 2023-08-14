В Украине на волю выпустили птенцов ушастой совы, которых пехотинцы спасли от обстрелов

Птенцов спасли воины 35-й отдельной бригады морской пехоты еще в июле. Их подобрали среди сваленных деревьев после ракетного обстрела россиян.
Тогда совята были маленькими и нуждались в бережном уходе.
"Одному из совят бойцы дали имя Стич в честь своего собрата с позывным Стич, героически погибшего в войне с российскими оккупантами" , - говорит директор.
В зоопарк их доставил боец с позывным "Гагарин".
Долгое время в Одессе за совятами ухаживали и готовили к самостоятельной жизни. Теперь они были отпущены в дикую природу.
Украинская правда
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