В Украине ДТЭК потеряла половину мощностей после ударов РФ

По словам Коваленко, в ходе атаки удары наносились сразу по двум частям украинской энергосистемы - генерирующей и распределительной. При этом были поражены как генерирующие мощности, то есть электростанции, так и распределительные объекты - сетевые узлы "Укрэнерго" и трансформаторы. "Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", - пояснил он.

По словам Коваленко, "восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, это займет месяцы". Следствием атаки может стать дефицит электроэнергии в Украине в летние месяцы.

Удары по ДнепроГЭС