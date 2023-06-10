Поиски анонимного террориста-одиночки, которые велись почти два десятилетия, характеризуются американской прессой как самые длительные и затратные в истории США.

Качинский в детстве выделялся выдающимися способностями к математике (его показатель IQ составлял 167), был принят в Гарвардский университет в 16 лет, получил степень доктора в Мичиганском университете и место преподавателя в Беркли, но отказался от карьеры и поселился в хижине в лесу без электричества и других удобств в штате Монтана. Бомбы он начал рассылать в 1978 году. Как правило, они рассылались случайным людям, однако связанным или с университетами, или с авиакомпаниями (отсюда появившееся в прессе прозвище Унабомбер - University and airline bomber). Первый человек погиб в результате взрыва полученной по почте бомбы в 1985 году, ещё двое - в 1994-1995. Среди тех, кто был ранен, был и президент авиакомпании United Airlines.

В апреле 1995 года Качинский отправил в газету New York Times письмо, в котором потребовал публикации манифеста с изложением его идей. По рекомендации ФБР манифест "Индустриальное общество и его будущее" с изложением радикальных анархистских и неолуддистских мотивов был опубликован. Публикация эссе позволила выйти на след Унабомбера, утверждается, что важную роль в установлении его личности сыграл брат Качинского. 3 апреля 1996 года около 40 агентов ФБР арестовали его в Монтане.

Адвокаты Унабомбера на суде пытались доказать его невменяемость - но сам он настаивал, что действовал в здравом уме, хотя признание его вменяемым и виновным грозило ему смертной казнью. В конце концов он был приговорён к восьми пожизненным заключениям без возможности досрочного освобождения. В тюрьме Качинский продолжал писать эссе и вёл активную переписку.