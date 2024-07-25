В Турции задержан подозреваемый в подрыве машины в Москве

Взрыв автомобиля на севере Москвы

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser , пострадали два человека - владелец машины и пассажир - предположительно, семейная пара. По данным СМИ, в результате взрыва пострадавшему мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица.

Как сообщил „Интерфакс“ со ссылкой на источник, автомобиль принадлежит полковнику ВС РФ, руководителю одного из подразделений Генштаба. Российские СМИ, в том числе „Коммерсант“ и „Московский комсомолец“, писали, что в автомобиле находился Андрей Торгашов и его жена Майя. При этом Telegram-канал Astra утверждал, что Торгашов работает заместителем начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи 33790 в Московской области. Сам Торгашов в разговоре с „РИА Новости“ и RT опроверг эти сообщения.