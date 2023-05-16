Второй тур состоится, поскольку ни один из кандидатов не набрал в первом более 50% голосов. 28 мая избирателям предложат выбор между двумя лидерами состоявшегося накануне голосования — действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от коалиции оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу.

"[В первом утре] Эрдоган получает 49,51% голосов, Кылычдароглу — 44,88%, при этом все еще не обработаны более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов на участках в Турции завершен на 100%", — заявил Йенер.

В выборах также принимал участие кандидат от блока националистических партий Синан Оган (он, по данным Anadolu, набрал 5,17% голосов) и председатель партии "Родина" Мухаррем Индже, который снял свою кандидатуру 11 мая, но все равно получил поддержку 0,44% избирателей.

По словам главы Высшей избирательной комиссии Турции явка в первом туре президентских выборов составила 88,92% внутри страны и 52,69% за рубежом. Существенных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает должность президента Турции с 2014 года, до этого он более десяти лет был премьер-министром страны. Его соперник Кемаль Кылычдароглу — депутат парламента и лидер Республиканской народной партии, его кандидатуру поддержала широкая коалиция оппозиционных сил.