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В Турции в воскресенье проходят выборы. Гражданам страны предстоит выбрать как новый парламент, так и нового президента. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени.
Kemalio cir Recepo Tayyipo Erdoğano rinkiminiai plakatai
Kemalio cir Recepo Tayyipo Erdoğano rinkiminiai plakatai
© Vida Press

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган руководит страной - как премьер-министр или президент - уже более 20 лет. На выборах его главный конкурент - Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый совместно шестью оппозиционными партиями "Народного альянса". Сам он представляет Национально-республиканскую партию, которая защищает светский характер государства в соответствии с заветами основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля - Ататюрка, и известен своими выступлениями против коррупции и за проевропейский путь развития Турции. Также на президентский пост баллотируется Синан Оган от политического блока "Альянс АТА" ("альянс предков").

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По мнению экспертов, это одни из самых напряжённых выборов в истории Турции. Если ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.

Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти Турция сохранит дружественные отношения с Россией. Однако за несколько дней до выборов оппозиционный кандидат обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Кемаль Кылычдароглу написал в твиттере, что россияне "стоят за заговорами и фейками". "Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства", — говорится в тексте. Эрдоган и Кремль отвергли эти утверждения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кылычдароглу не сможет их доказать.

Эрдоган, в свою очередь, выступил с утверждениями, что его соперника на выборах якобы поддерживает президент США Джо Байден.

По мнению обозревателей, для Москвы выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нём Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники "Байрактар".

Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию.

Турция подошла к выборам с целым набором проблем. Три месяца назад разрушительные землетрясения на юго-востоке страны унесли жизни более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.

Страна переживает экономический кризис. Из-за раскритикованных многими экономистами мер, при помощи которых правительство Эрдогана пыталось укрепить турецкую лиру с 2019 года, по итогам 2021 года инфляция в стране превысила 36%, в 2022 году - 80%. Поддержка действующего президента также снизилась из-за инфляции и роста цен на продукты и товары первой необходимости.

Нерешённым остаётся и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения. Этнические курды составляют около 15-20% избирателей.

Помимо президента, граждане Турции должны избрать 600 депутатов в парламент. Сторонники Эрдогана, по опросам, могут сохранить парламентское большинство.

Избирательные участки закроются в 17 часов по местному времени (совпадает с московским).

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Радио Свобода

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