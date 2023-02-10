Многие по-прежнему остаются под завалами. Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше.

Десятки тысяч людей ранены, тысячи домов разрушены, сотни тысяч остались без крова. Всемирная организация здравоохранения оценила число людей, которых так или иначе затронуло землетрясение, в 23 миллиона человек; среди них почти полтора миллиона детей.

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В Сирии из-под обломков достали живым новорожденного младенца, связанного пуповиной с матерью, которая погибла в результате землетрясения.

В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана. На этом фоне в стране временно ограничили доступ в твиттер.

Турецкий лидер в ответ заявил, что к настолько разрушительному землетрясению, какое случилось на юго-востоке страны и в соседней Сирии, подготовиться было невозможно. Он признал "некоторые проблемы", однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.

По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь 4 миллиардов долларов.

В соседней Сирии, разорённой многолетней гражданской войной, ситуация ещё более тяжелая.

На север Сирии, где остаётся последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только в четверг (на четвёртые сутки после землетрясения) добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли, по меньшей мере, 1900 человек, сотни людей оказались под обломками обрушившихся зданий.

Власти Сирии заявляют, что введённые против режима Башара Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает не хватает строительной техники и нефти.

Накануне власти США объявили, что действующие американские санкции против Сирии не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года. При этом сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с попавшими под санкции лицами и правительством Сирии по-прежнему запрещены.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков . В Турции объявлен траур до 12 февраля.

Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.