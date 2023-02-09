В Турции и Сирии 15 тысяч жертв, пострадавшие критикуют Эрдогана

Эрдоган, готовящийся к майским президентским выборам, посетил районы бедствия и заявил, что работы экстренных служб теперь проходят "нормально", и никто не останется без крыши над головой.
В Сирии, по сообщению "Франс Пресс", число погибших достигло почти трёх тысяч . Официальной информации о раненых в Сирии пока нет.
По данным ЮНИСЕФ, при землетрясениях погибли тысячи детей.
Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома.
Более 12 000 спасателей из служб по чрезвычайным ситуациям и 9 000 военнослужащих заняты на расчистке завалов и поиске выживших и погибших.
Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии.
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