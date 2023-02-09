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Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду признал недостатки в оказании первоначальной срочной помощи всем пострадавшим от землетрясения. Reuters и другие источники сообщили, что общее число погибших в Турции и Сирии превысило 15 тысяч. В Турции более 12 тысяч человек погибли, ещё 63 тысячи пострадали. Жители разрушенных городов гневно критикуют действия правительства.
В Турции и Сирии 15 тысяч жертв, пострадавшие критикуют Эрдогана
© Reuters / Scanpix

Эрдоган, готовящийся к майским президентским выборам, посетил районы бедствия и заявил, что работы экстренных служб теперь проходят "нормально", и никто не останется без крыши над головой.

В Сирии, по сообщению "Франс Пресс", число погибших достигло почти трёх тысяч . Официальной информации о раненых в Сирии пока нет.

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По данным ЮНИСЕФ, при землетрясениях погибли тысячи детей.

Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома.

Более 12 000 спасателей из служб по чрезвычайным ситуациям и 9 000 военнослужащих заняты на расчистке завалов и поиске выживших и погибших.

Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии.

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Радио Свобода

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