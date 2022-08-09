Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании изучил трофейные образцы 27 видов современного российского оружия, которое использовалось в Украине и было захвачено украинской армией. Среди изученных образцов были крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы. Эксперты обнаружили в этих образцах не менее 450 видов импортных деталей производства США, стран Европы и Восточной Азии.

"Без критически важных западных компонентов Россия не смогла бы вести войну так, как делала это во время военного конфликта в Украине в 2014 году и продолжает сейчас… Вот простой пример: сначала российские военные ищут цель для удара с помощью беспилотника "Орлан-10", затем передают координаты этой цели с помощью комплекса радиосвязи "Акведук", а затем выпускают по цели ракету из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", — пишут "Важные истории".

В "Орлане-10" эксперты RUSI обнаружили японский двигатель, систему управления на базе микроконтроллера швейцарской компании и карданный подвес для камеры с американским оборудованием. Комплекс "Акведук" содержит более 10 иностранных компонентов. А критически важные элементы навигации ракеты 9М549, которую запускают из "Торнадо-С", произведены американскими компаниями, заявили в RUSI.

Так же обстоят дела с российскими крылатыми ракетами 9М727 и X-101, в каждой из которых эксперты обнаружили более 30 комплектующих, изготовленных крупнейшими американскими производителями. В целом из 450 иностранных компонентов, найденных в российском оружии, 70% выпустили компании из США.

"Важные истории" отмечают, что у России нет своей альтернативы импортным деталям, обнаруженным RUSI. Чтобы получить разрешение на использование в военной технике зарубежных комплектующих, российские компании должны доказать Минобороны РФ отсутствие отечественных аналогов.

Если часть западных деталей, использованных при производстве российского оружия, была выпущена в начале 1980-х, то остальные — совсем недавно. В пример приводится компоненты крылатой ракеты "Калибр", изготовленные в 2018-2019 годах, то есть, через четыре года после того, как западные страны ввели санкции против России.

Некоторые из найденных в российском оружии компонентов подлежали строгому экспортному контролю еще до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Таким образом, считают эксперты RUSI, они попали в РФ в обход санкций: либо их тайно купили напрямую, либо получили через посредников. Но значительная часть обнаруженных комплектующих — это продукция двойного назначения, которая используется в гражданских товарах, поэтому экспортные ограничения на нее не распространяются.

После вторжения России в Украину страны Запада запретили экспорт высоких технологий в Россию, а технологические компании объявили о прекращении поставок. Но несмотря на это, с начала войны до конца мая в Россию доставили более 15 тысяч партий западных электронных компонентов, говорится в совместном расследовании RUSI и агентства Reuters. Производители объяснили это тем, что часть товаров уже была в пути на момент вторжения в Украину, либо тем, что это были внутренние поставки компании (так заявили в Intel, которая приостановила деятельность в России в апреле). Тем не менее, некоторые из упомянутых в расследовании компаний уже объявили о внутренних проверках.