В Токио мужчина ранил ножом 17 пассажиров поезда и попытался поджечь вагон

В Токио 17 человек пострадали от ножевой атаки в поезде, устроенной злоумышленником-одиночкой в воскресенье, 31 октября. Сообщается, что один из пострадавших - пожилой мужчина - получил серьезные ранения и находится сейчас в критическом состоянии.
Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Сообщается, что мужчине 24 года. Ему было предъявлено обвинение в попытке совершения убийства. О мотивах злоумышленника на момент публикации материала DW ничего не сообщалось.
Вечером 31 октября в Токио, как и в многих других городах мира, отмечают праздник Хеллоуин. Поскольку в поезде было много костюмированных пассажиров, поначалу не все они поняли, что зашедший в вагон молодой мужчина с ножом попытается совершить настоящее нападение. Вскоре в вагоне началась паника, люди бросились врассыпную к выходу.
Попытка поджога поезда
Злоумышленник также разбрызгал в вагоне легко воспламеняющуюся жидкость и попытался устроить поджог. На место происшествия прибыли десятки сотрудников полиции и несколько пожарных машин. Движение поездов на ветке Keio, где случился этот инцидент, было временно остановлено.
Нападения на людей в поездах и на вокзалах происходили в Японии и раньше, хоть и сравнительно редко. В начале августа 2021 года в результате ножевого нападения на пассажиров поезда в Токио девять человек получили ранения. Преступнику тогда удалось скрыться, однако позже он добровольно сдался полиции.
Всего несколькими днями позже, 25 августа, в день открытия Паралимпийских игр, на остановке метро в Токио злоумышленник брызнул в лицо одному из пассажиров серной кислотой.
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