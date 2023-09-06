В Тихом океане акулы потопили российскую кругосветку

Первая атака акул куки-каттеров случилась 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль.

5 сентября в 23.00 на судно вновь напали акулы и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Путешественников спас сухогруз Dugong Ace. Он снял их с катамарана, однако не смог забрать судно — его оставили в открытом океане.

Примечательно, что один из членов экипажа, Евгений Ковалевский, принимал участие в аналогичной экспедиции в 2012 году. Тогда на его катамаран также нападали куки-каттеры.