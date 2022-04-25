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Десятки мирных жителей, которые погибли в районе Бучи и Ирпеня во время оккупации этих территорий российскими войсками, были убиты флешеттами, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских судмедэкспертов.
В телах убитых в Буче и Ирпене нашли флешетты — маленькие металлические дротики, которые применяли во время Первой мировой войны
© Zuma Press / Scanpix

В частности, флешетты находили в головах и грудных клетках погибших.

Флешетты — это металлические дротики длиной 3-4 сантиметра. Их укладывают тысячами в артиллерийские или танковые снаряды (в один снаряд помещается до восьми тысяч флешетт). После разрыва снаряда флешетты разлетаются на дистанцию около 100 метров в длину и 300 метров в ширину.

Флешетты:

Флешетты были придуманы в начале XX века и применялись во время Первой мировой войны. После войны во Вьетнаме их перестали широко использовать в военных конфликтах. Флешетты не являются запрещенным оружием, но их использование в густонаселенных гражданских районах нарушает гуманитарное право.

Снаряды с флешеттами:

Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля рассказало американское издание The Washington Post. В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует снаряды с флешеттами.

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