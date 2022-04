В телах убитых в Буче и Ирпене нашли флешетты — маленькие металлические дротики, которые применяли во время Первой мировой войны

В частности, флешетты находили в головах и грудных клетках погибших.

Флешетты — это металлические дротики длиной 3-4 сантиметра. Их укладывают тысячами в артиллерийские или танковые снаряды (в один снаряд помещается до восьми тысяч флешетт). После разрыва снаряда флешетты разлетаются на дистанцию около 100 метров в длину и 300 метров в ширину.

Флешетты:

The metal projectiles, less than 3cm long, take their name from the French for “little arrows” and have a particularly brutal reputation https://t.co/A6rVOvNCGi

Флешетты были придуманы в начале XX века и применялись во время Первой мировой войны. После войны во Вьетнаме их перестали широко использовать в военных конфликтах. Флешетты не являются запрещенным оружием, но их использование в густонаселенных гражданских районах нарушает гуманитарное право.

Снаряды с флешеттами:

#Ukraine: The remains of a Russian artillery position in #Kyiv Oblast.

One Russian 2S1 Gvozdika SPG can be seen totally destroyed, along with many 3Sh1 122mm flechette and 3BK13/3BK6 series HEAT-FS-T projectiles. (Thank you @blueboy1969 for assistance) pic.twitter.com/NJM3fuYyOD