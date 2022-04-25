В телах убитых в Буче и Ирпене нашли флешетты — маленькие металлические дротики, которые применяли во время Первой мировой войны

В частности, флешетты находили в головах и грудных клетках погибших.
Флешетты — это металлические дротики длиной 3-4 сантиметра. Их укладывают тысячами в артиллерийские или танковые снаряды (в один снаряд помещается до восьми тысяч флешетт). После разрыва снаряда флешетты разлетаются на дистанцию около 100 метров в длину и 300 метров в ширину.
Флешетты:
The metal projectiles, less than 3cm long, take their name from the French for “little arrows” and have a particularly brutal reputation https://t.co/A6rVOvNCGi— The Economist (@TheEconomist) April 24, 2022
Флешетты были придуманы в начале XX века и применялись во время Первой мировой войны. После войны во Вьетнаме их перестали широко использовать в военных конфликтах. Флешетты не являются запрещенным оружием, но их использование в густонаселенных гражданских районах нарушает гуманитарное право.
Снаряды с флешеттами:
#Ukraine: The remains of a Russian artillery position in #Kyiv Oblast.
One Russian 2S1 Gvozdika SPG can be seen totally destroyed, along with many 3Sh1 122mm flechette and 3BK13/3BK6 series HEAT-FS-T projectiles. (Thank you @blueboy1969 for assistance) pic.twitter.com/NJM3fuYyOD— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 10, 2022
Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля рассказало американское издание The Washington Post. В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует снаряды с флешеттами.
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