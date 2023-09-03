В Тель-Авиве произошли столкновения между группами эритрейских беженцев и полицией

В заявлении израильской полиции говорится, что ее сотрудники применили оружие, поскольку посчитали, что их жизнь находится в опасности. Он добавил, что 27 человек получили ранения.

Жители Тель-Авива говорят, что улицы в центре города были похожи на зону военных действий: в воздухе кружили полицейские вертолеты, а израильские полицейские стреляли в воздух боевыми патронами.

По сообщениям израильских СМИ, демонстранты направились к месту, где должно было состояться мероприятие. Сначала их удавалось сдерживать с помощью полицейских заграждений, но позже толпе удалось прорваться через них.

Беспорядки начались после того, как несколько сотен эритрейских эмигрантов, противников властей Эритреи, собрались, чтобы помешать мероприятию, которое организовало посольство Эритреи. До этого они просили израильские власти запретить мероприятие, но получили отказ.

Против сотен протестующих эритрейцев были применены светошумовые гранаты, слезоточивый газ и пластиковые пули нового образца.

Полиция начала расследование, которое должно дать ответ на вопрос, законно ли было применение в этой ситуации боевого оружия.

На фотографиях из арендованного эритрейскими дипломатами зала, сделанных после того, как туда ворвались разгневанные демонстранты, видны перевернутые столы и стулья.

На видео, опубликованных в социальных сетях, также запечатлены уличные столкновения между эритрейцами, которые поддерживают режим в своей родной стране, и теми, кто выступает против него.

Израильская полиция заявила, что пыталась разъединить две толпы.

Это уже не первое столкновение между группами эритрейских иммигрантов в Израиле.

В 2019 году, например, один беженец, сторонник эритрейского режима, был зарезан в Тель-Авиве противниками президента Исайаса Афверки.