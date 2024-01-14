В Тель-Авиве начался 24-часовой митинг за возврат заложников

Митинг в Тель-Авиве дал старт серии акций, которые пройдут в течение суток по всему Израилю и которые посвящены 100 дням с момента атаки ХАМАС на страну. Демонстрация организована "Форумом семей заложников и пропавших без вести", который был создан для представления интересов некоторых семей похищенных израильтян.
На митинге выступили родственники заложников, освобожденные пленники, израильские политики, посол США в Израиле Джейкоб Лью, свое видеообращение собравшимся передал президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Сегодня, когда мы отмечаем 100 дней с тех пор, как сотни невинных мужчин, женщин и детей были захвачены в Израиле, мы присоединяемся к требованию их освобождения", - сказал Лью.
Макрон в своем обращении призвал "повторять и возобновлять снова и снова" переговоры об освобождении заложников.
Параллельная акция с призывом к новым выборам
Параллельно с масштабным митингом на так называемой Площади заложников в Тель-Авиве группа протестующих перекрыла одно из шоссе в городе в ходе акции протеста против правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
На эту демонстрацию в другой части города собрались несколько тысяч человек. Как отмечает The Times of Israel, "Форум семей заложников и пропавших без вести" подчеркивает свою непричастность к этому митингу.
Акции протеста против Нетаньяху в субботу прошли и в других городах Израиля. Около 1000 человек провели демонстрации в прибрежных городах Хайфа и Кейсария, пишет агентство dpa.