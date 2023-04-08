Нападение на граждан с примененем автомобиля и огнестрельного оружия произошло в Тель-Авиве, вечером в пятницу, 7 апреля, в разгар празднования Песаха. По данным экстренных служб, неизвестный открыл огонь по прохожим на улице Кауфмана, а затем въехал в толпу у находившегося рядом парка Чарльза Клора на легковом автомобиле. Машина перевернулась, но, как указывают очевидцы, водитель продолжил стрелять по людям, которые пытались помочь пострадавшим.

В результате действий злоумышленника погиб как минимум один человек и семеро ранены, сообщает агентство AFP. Сам нападавший при этом "нейтрализован" правоохранителями - по данным израильского портала Walla, он был убит на месте. Официальные ведомства не приводят подробностей о его личности, но издание указывает, что это 45-летний "израильский араб", ранее не попадавший в поле зрения служб безопасности страны. Погибший в результате теракта мужчина - итальянский турист.

Нетаньяху мобилизовал дополнительные силы на фоне нападений

МИД Израиля назвал случившееся "терактом". На фоне происшествия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мобилизовать дополнительные полицейские и военные силы среди резервистов.

Ранее 7 апреля в Израиле произошло еще одно нападение на мирных жителей - неизвестные обстреляли машину с тремя женщинами в районе реки Иордан. Согласно версии правоохранителей, по машине был открыт огонь из другого автомобиля, а когда та потеряла управление и остановилась, неизвестные обстреляли пассажиров. В результате этого погибли две девушки - сестры, которым было 21 и 16 лет, - а их мать была доставлена в больницу. В районе происшествия развернуты блокпосты, но о задержании нападавших не сообщается.

Эскалация в регионе произошла после беспорядков на Храмовой горе

В первый день Песаха, 5 апреля, в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Согласно сообщениям СМИ, поводом для беспорядков послужила полицейская операция по выдворению из храма группы молодежи, принесшей в храм пиротехнику, палки и камни.

После этого, 6 апреля, Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По сообщению израильской армии, по стране были запущены 34 ракеты, 25 из которых были успешно перехвачены средствами ПВО.

В ответ на это в ночь на 7 апреля Израиль нанес по сектору Газа и югу Ливана авиаудары, указав, что они направлены на цели радикального исламистского движения ХАМАС.