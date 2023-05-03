38-летний подозреваемый, поисками которого занимались сотни правоохранителей, был задержан к северу от Хьюстона, он прятался в шкафу под одеждой. По словам сотрудника ФБР Джимми Пола, задержать подозреваемого удалось после телефонного звонка. Власти округа Монтгомери в свою очередь сообщили, что подозреваемый был задержан на его территории, задержание произошло без дальнейших происшествий.

Массовое убийство в пригороде Кливленда

Трагедия произошла в пригороде Кливленда в ночь с 28 на 29 апреля. Сообщается, что соседи попросили мужчину, стрелявшего из полуавтоматической штурмовой винтовки AR-15 у себя во дворе, перестать шуметь, поскольку это мешает им спать. После этого он ворвался к ним в дом и начал стрелять в помещении. В результате он застрелил пять человек, в том числе восьмилетнего мальчика. Жертвой нападения, как сообщается, стала семья из Гондураса, самому старшему погибшему был 31 год, все жертвы получили ранения в голову. Всего в доме находились 10 человек, однако другие пятеро не пострадали.

Полиция заявила, что установила личность нападавшего. Предположительно, им является 38-летний Франциско О. По данным шерифа, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и может быть по-прежнему вооружен. Преступника не удалось задержать по горячим следам, радиус его поиска впоследствии был расширен с 10 до 20 миль (с 16 до 32 км). Поиски велись с помощью беспилотных летательных аппаратов и специально обученных собак. По информации телеканала CNN, подозреваемый с 2009 года был не менее четырех раз депортирован из США.

По данным AP, с 1 января в США было зафиксировано как минимум 18 случаев стрельбы, жертвами которых стали по меньшей мере четыре человека. Указывается, что причинами подобных происшествий являются чаще всего самоубийства, домашнее насилие; месть членов преступных банд; стрельба в школах и конфликты на рабочем месте. Каждый третий взрослый в США владеет огнестрельным оружием, в семье почти каждого второго взрослого имеется огнестрельное оружие.