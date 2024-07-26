В Техасе арестовали лидера мексиканского наркокартеля „Синалоа“ и сына „Эль Чапо“

76-летний Самбада основал картель вместе с Хоакином „Эль Чапо“ Гусманом, который в настоящее время находится в американской тюрьме.

Вместе с Самбадой арестован сын Гусмана, Хоакин Гусман Лопес, сообщило Министерство юстиции США.

Оба были задержаны в одном из частных аэропортов Техаса, сообщают американские СМИ.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил, что Самбада и Лопес возглавляют „один из самых жестоких и мощных наркокартелей в мире“.

В феврале власти США обвинили Самбаду в сговоре с целью изготовления и распространения вещества, содержащего фентанил.