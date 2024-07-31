В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщили утром в среду, 31 июля, информационные агентства со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также на заявление ХАМАС.

Согласно этим сообщениям, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее.

30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.