В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщили утром в среду, 31 июля, информационные агентства со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также на заявление ХАМАС.
Согласно этим сообщениям, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее.
30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.
ХАМАС подтвердил смерть Хании
В ХАМАС также сообщили о смерти Хании и обвинили в нападении Израиль. Хания был убит в результате израильской атаки на „его штаб-квартиру в Тегеране“, заявила террористическая группировка утром 31 июля. Высокопоставленный представитель ХАМАС, член политбюро Муса Абу Марсук указал, что убийство „не останется без ответа“, передает AFP.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать данные сообщения.
Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил убийство главаря группировки ХАМАС Исмаила Хании, передает палестинское информационное агентство Wafa. По его информации, различные организации палестинцев на Западном берегу реки Иордан призывают местное население к генеральной забастовке и массовым демонстрациям протеста.