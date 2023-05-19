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В аэропорту в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, рейс выполнила авиакомпания "Азимут".
A picture taken on May 19, 2023 shows demonstrators protesting against the resumption of air links with Russia at the Tbilisi Airport as the first direct flight from Moscow to Tbilisi is about to land. Last week, Russian President Vladimir Putin lifted a flight ban with Georgia, against which Russia fought a brief war in 2008. Putin has also introduced a 90-day visa-free regime for Georgian citizens, after Russia in 2019 banned air travel with the country in response to anti-Moscow rallies in Georgia. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
A picture taken on May 19, 2023 shows demonstrators protesting against the resumption of air links with Russia at the Tbilisi Airport as the first direct flight from Moscow to Tbilisi is about to land. Last week, Russian President Vladimir Putin lifted a flight ban with Georgia, against which Russia fought a brief war in 2008. Putin has also introduced a 90-day visa-free regime for Georgian citizens, after Russia in 2019 banned air travel with the country in response to anti-Moscow rallies in Georgia. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
© AFP / Scanpix

Перед прилетом самолета в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта имени Шота Руставели, здание оцепили полицейские, сообщил телеканал "Дождь". На вопрос о причинах закрытия полицейские отвечают "никакая причина".

Как пишет телеграм-канал Paper Kartuli, к тбилисскому аэропорту движется колонна протестующих против прямого авиасообщения Грузии и России. Также сообщается, что полицейские преградили дорогу, ведущую к аэропорту.

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У аэропорта протестующие попытались прорвать полицейский кордон, передает РИА "Новости". По данным Paper Kartuli, полицейские задержали минимум двух человек. В свою очередь протестующие стали кричать людям с чемоданами "На ***" и "Монебо", что переводится с грузинского как "Рабы".

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией и отменил визовый режим для грузинских граждан.

Заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты в страну – российской авиакомпании "Азимут". Позднее разрешение получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. 19 мая стало известно, что разрешение также получила российская авиакомпания Red Wings. Грузинские власти подчеркнули, что позволят летать в страну только тем авиакомпаниям, которые не находятся под западными санкциями.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия "Грузинская мечта" высказались за возобновление рейсов в Россию. Было подчёркнуто, что от отсутствия прямого авиасообщения страдают "миллион грузин". Также в правящей партии подчеркнули, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике.

Против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину, а именно – не разрешать своим самолётам летать в Россию, а российским – в Грузию.

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Радио Свобода

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