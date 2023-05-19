Перед прилетом самолета в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта имени Шота Руставели, здание оцепили полицейские, сообщил телеканал "Дождь". На вопрос о причинах закрытия полицейские отвечают "никакая причина".
Как пишет телеграм-канал Paper Kartuli, к тбилисскому аэропорту движется колонна протестующих против прямого авиасообщения Грузии и России. Также сообщается, что полицейские преградили дорогу, ведущую к аэропорту.
У аэропорта протестующие попытались прорвать полицейский кордон, передает РИА "Новости". По данным Paper Kartuli, полицейские задержали минимум двух человек. В свою очередь протестующие стали кричать людям с чемоданами "На ***" и "Монебо", что переводится с грузинского как "Рабы".
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией и отменил визовый режим для грузинских граждан.
Заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты в страну – российской авиакомпании "Азимут". Позднее разрешение получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. 19 мая стало известно, что разрешение также получила российская авиакомпания Red Wings. Грузинские власти подчеркнули, что позволят летать в страну только тем авиакомпаниям, которые не находятся под западными санкциями.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия "Грузинская мечта" высказались за возобновление рейсов в Россию. Было подчёркнуто, что от отсутствия прямого авиасообщения страдают "миллион грузин". Также в правящей партии подчеркнули, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике.
Против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину, а именно – не разрешать своим самолётам летать в Россию, а российским – в Грузию.
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