В Тбилиси напали на офис крупнейшей партии оппозиции

В ночь на субботу, 1 июня, около ста человек, одетых в черное и с масками на лицах, попытались прорваться в офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в Тбилиси, рассказал журналистам депутат грузинского парламента и председатель ЕНД Леван Хабеишвили. По словам политика, во время инцидента он находился в здании офиса вместе с малолетним сыном.