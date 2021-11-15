В Тбилиси начался новый судебный процесс в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Первое заседание в Тбилисском городском суде в понедельник, 15 ноября, началось в присутствии адвокатов, сообщает корреспондент DW.

Пенитенциарная служба Грузии вновь отказала Саакашвили в присутствии на заседании суда, заявив о необходимости обеспечения его безопасности и предложив дистанционное подключение обвиняемого к процессу. "Позиция властей ясна, они боятся появления в суде Михаила Саакашвили. Они боятся его публичных заявлений. Это политический процесс", - заявил адвокат Димитри Садзаглишвили. Еще один адвокат Бека Басилая в разговоре с журналистами заявил, что его подзащитный "очень хочет участвовать в этом процессе, но власти, скорее всего, этого не допустят".

Прокуратура обвиняет Саакашвили в растрате государственных средств на сумму 9 млн лари (в пересчете около 3 млн долларов). Защита политика заявляет, что речь идет о покупке нескольких костюмов и подарков для высокопоставленных представителей иностранных государств, посещавших Грузию, и называет данный процесс "делом пиджаков". В правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что Саакашвили в бытность президентом страны выписывал из Германии массажистку и неоднократно летал со своим окружением в разные города мира на выходные и называет данное уголовное дело "делом ботокса".

Возвращение Саакашвили в Грузию и арест

Экс-президент Грузии обвиняется на родине сразу по нескольким уголовным делам. 10 ноября начались слушания по делу о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании "Имеди". Минюст Грузии не разрешил Саакашвили участвовать в процессе, так же сославшись на необходимость обеспечения его безопасности.

Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. С тех пор в Тбилиси и других городах продолжаются акции протеста в защиту бывшего президента.

Изначально Саакашвили находился под арестом в городе Рустави, а 8 ноября его перевели в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз".