В Татарстане студентов заставляют собирать дроны Shahed

По словам собеседников изданий, из примерно 1000 учащихся в "Алабуга Политех" несколько сотен задействованы в сборке иранских дронов-камикадзе. В первую очередь, утверждают источники, речь идет о подростках от 15 до 17 лет, поступивших в колледж после девятого класса школы.

Как утверждают авторы расследования, на проект по сборке дронов "перебрасываются все возможные силы", а ради этого останавливают или ликвидируют другие проекты.

Студентам угрожают за отказ работать

За сборку дронов студенты получают 30-40 тысяч рублей в месяц, причем нередко им приходится работать без перерывов на отдых и еду, пишет "Протокол". Кроме того, учащимся нельзя разглашать информацию о производстве - это указано в договоре об обучении. За нарушение студента могут обязать выплатить колледжу штраф в 1,5-2 млн рублей, пишут авторы расследования.