В Таллинне задержали актера Алексея Панина

„В 2:45 ночи меня разбудил телефонный звонок. Я взяла трубку, и на другом конце линии услышала знакомый голос, который просил помощи. „Спаси, забери меня,“ - говорил он. Я сразу же попыталась понять, что происходит, на дворе ночь. Второй голос на другом конце провода, судя по всему, это был полицейский, сообщил мне, что Алексей находится в участке на Пинна, 4 и спросил, могу ли я забрать его. Я, естественно, отказалась, так как время третий час.