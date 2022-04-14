Акцию провело объединение, называющее себя независимыми художниками.
На днях украинский уполномоченный Людмила Денисова сообщила, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Девять из них теперь беременны. Первые сообщения об изнасилованиях стали поступать еще раньше. Среди жертв в том числе несовершеннолетние дети.
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