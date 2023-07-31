В Таллине задержан журналист Аркадий Бабченко: закидал яйцами посольство РФ

Эстонская полиция задержала мужчину, который в ночь на 30 июля на глазах стражей правопорядка забросал яйцами здание российского посольства. Об этом сообщает Delfi.ee со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержанным оказался журналист Аркадий Бабченко.

"Сегодня (в воскресенье — прим. Delfi) после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело", — говорится в сообщении пресс-службы полиции. Другие подробности в ведомстве раскрывать отказались.

О том, что в Таллине задержали журналиста Аркадия Бабченко, одним из первых сообщил проукраинский активист Михаил Баранов. Его самого за день до этого задержали в Литве — мужчину подозревают в том, что он оставил надпись Navalnists for the terror ("Навальнисты за террор") на инсталляции "ШИЗО Навального" в Вильнюсе.