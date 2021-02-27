"При транспортировке температура должна быть от +2 до +8 градусов, но во время прибытия на место было обнаружено, что температура в ящике составляет 10 градусов", — отметил гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.
Когда какому-то учреждению требуется получить вакцину, то фирма-партнер приезжает за вакциной в Департамент здоровья и организует доставку до медучреждения. В данном случае, партнером выступила компания Magnum Logistics, по их данным при транспортировке никаких эксцессов с их стороны не возникло.
Перевозчик называет возможной причиной нарушения температурного режима действия медиков.
Департамент здоровья проводит проверку, чтобы выяснить, что стало причиной уничтожения 300 доз вакцины. Детская больница комментировать данный инцидент отказалась.
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